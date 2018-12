FN: – Over 150 kvinner og jenter valdtekne i Sør-Sudan

utenriks

Væpna menn, mange av dei i uniform, står bak dei rapporterte angrepa i byen Bentiu nord i landet, ifølgje ei felles fråsegn frå leiarane av tre FN-organ: UNICEF-sjef Henrietta Fore, nødhjelpssjef Mark Lowcock og direktør for FNs befolkningsfond Natalia Kanem.

Dei tre organa fordømmer «desse avskyelege angrepa» og ber styresmaktene i Sør-Sudan sørgje for at dei som står bak, blir stilte til ansvar.

20 prosent barn

Førre veke opplyste Leger Uten Grenser (MSF) at 125 jenter og kvinner hadde vorte valdtekne mens dei var på veg til distribusjonssenter for nødhjelp, drive av internasjonale bistandsorganisasjonar.

– I tillegg til å ha vorte valdtekne, var mange av offera piska, banka opp eller slått med kjeppar og geværkolbar: dei var fråstolne klede, sko, pengar og rasjoneringskorta dei treng for å få mat, ifølgje MSF.

Skremmande

– I løpet av over tre år på jobb i Sør-Sudan har eg aldri sett ein så dramatisk auke av folk som kjem til oss for medisinsk hjelp og som har vore utsett for seksualisert vald, seier Ruth Okello, som er jordmor for MSF i landet.

Eit panel av FN-ekspertar rapportere førre veke til Tryggingsrådet at det er skremmande mykje seksualisert vald og mange menneskerettsbrot i Sør-Sudan. Rådet skal diskutere krisa i landet om to veker.

