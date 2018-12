Svenske minkoppdrettarar dømte for skadeverk mot aktivistar

utenriks

Hendinga skjedde i Skaraborg i Sverige i august, då fleire maskerte aktivistar tok seg inn på oppdrettsgarden der minken var.

Etter aktivistane slapp fri mange mink, tok denne eine eigaren opp jakta på ungdommane i bil. Mannen skal ifølgje retten ha køyrt inn i bilen til aktivistane slik at bilruta knuste.

Skaraborg tingrett har no dømt mannen for skadeverk og dei er nøydde til å betale erstatning til aktivistane. Dei to eigarane forklarte at dei har vorte utsett for omfattande trakassering tidlegare.

(©NPK)