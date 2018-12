Transportministrane i EU vil stramme opp regelverket for lastebilsjåførar

utenriks

Kompromisset kom på plass like før midnatt måndag, etter ein lang dag med forhandlingar i ministerrådet i EU.

– Dette handlar om å sikre meir rettferdige reglar for sjåførar og transportselskap, seier transportminister Norbert Hofer frå Austerrike, som har formannskapet i EU dette halvåret.

Han meiner semja vil sikre betre arbeidsforhold for yrkessjåførar i EU, men òg gjere kvardagen enklare for bedriftene.

Sluttforhandlingar i vente

Semja gjeld ein større pakke med nye reglar for yrkessjåførar og transportselskap i EU.

Men vedtaket er berre ein etappe på vegen. Saka må framleis handsamast ferdig i EU-parlamentet før eit endeleg forlik kan inngåast.

Her heime følgjer regjeringa nøye med, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

EU-reglane omfattar nemleg òg Noreg.

– Dette er eit skritt nærare semje om nye reglar, men mykje arbeid står att, seier Dale.

Nye reglar for kviletid

I forslaget transportministrane har til kompromiss blir det mellom anna slått fast at arbeidstida til yrkessjåførar må organiserast slik at dei er i stand til å returnere heim minst kvar fjerde veke.

I tillegg blir slått fast at den vekekvilen må takast utanfor lastebilen.

– Det er gledeleg at ministerrådet i EU no slår klart og tydeleg fast at det er uakseptabelt å gjennomføre den normale vekekvilen i lastebilen. Det er òg positivt at det blir lagt opp til at arbeidsgivaren må organisere arbeidet slik at sjåførane jamleg får moglegheit til å reise heim, seier Dale.

Kabotasje

Kompromissforslaget omfattar mellom anna regelverket for kabotasje, det vil seie transport der ein sjåfør fraktar gods mellom ulike destinasjonar i eit anna land enn heimlandet.

I dag er det strenge avgrensingar på slik transport, men EU-land i aust har pressa på for ei oppmjuking.

Det har vakt uro i Noreg, av frykt for at liberalisering av reglane skal føre til at norske lastebilsjåførar blir utkonkurrert av utanlandske aktørar med lågare lønn.

Transportministrane går no inn for å halde på grensa i dag på maks tre slike kabotasjeoppdrag på sju dagar.

Etter kvar sjudagarsperiode skal det i tillegg innførast eit krav om pause på fem dagar før same køyretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i same land.

Road Alliance

Noreg har ikkje hatt nokon direkte stemme i forhandlingane i ministerrådet, men har delteke i ei uformell gruppe kalla Road Alliance, der ni av medlemslanda i EU er med.

Denne gruppa har no fått godt gjennomslag i ministerrådet for synspunkta sine, meiner Dale.

– Men tekstane er basert på eit kompromiss, så ingen land har fått fullt ut gjennomslag for posisjonane sine, seier han.

(©NPK)