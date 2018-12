Frankrikes regjering opnar for å innføre formuesskatt igjen

utenriks

– Viss noko ikkje verker, så er vi ikkje dumme, vi endrar det, sa regjeringstalsmannen Benjamin Griveaux til radiostasjonen RTL onsdag.

Han gjorde det klart at å innføre skatten igjen ikkje er aktuelt no. Men han antyda at det kan skje på eit seinare tidspunkt når fjerninga av skatten er evaluert.

I fleire veker har Frankrike vore prega av demonstrasjonar og opptøyar som har kosta fleire menneske livet og ført til at fleire hundre har vorte skadde.

Demonstrantane kallar seg «Dei gule vestane», og til å byrje med kravde dei fjerning av drivstoffavgifter som var innført som eit klimatiltak. Seinare har dei òg fremma krav om høgare minstelønn og at formuesskatt for høgtlønte blir innført igjen.

Tysdag vart regjeringa tvinga på retrett då dei erklærte at innføringa av dei høgare drivstoffavgiftene blir utsett.

