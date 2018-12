Kraftig jordskjelv ved Ny-Caledonia

utenriks

Varselet frå den amerikanske tsunamivarslingstenesta er av den lågaste graden på skalaen og gjeld både den franske øygruppa og nabolandet Vanuatu. Det er varsla ei bølgjehøgde på 1 til 3 meter enkelte stader langs kysten i Ny-Caledonia. og innbyggjarane er bedt om å søkje tilflukt. Fleire av koralløyene i området er svært lågtliggjande.

Jordskjelvet skjedde klokka 15.18 lokal tid (klokka 5.18 norsk tid) cirka 17 mil aust-søraust for øya Maré i øygruppa Loyautéøyene. Sentrumet til skjelvet låg 10 kilometer under bakken, opplyser USAs jordskjelvsenter. Skjelvet vart først oppgitt å ha ein styrke på 7,6, men dette vart justert ned noko. Det vart òg målt eit skjelv med styrke 6 i same område nokre minutt tidlegare. Eit kvarter seinare kom eit etterskjelv på 5,9 litt nærare Maré, og deretter er det målt fleire skjelv med styrke på rundt 5.

Ny-Caledonia er eit fransk territorium, som for ein månad sidan stemde nei til frigjering frå Frankrike. Øygruppa ligg ved den såkalla Eldringen, eit område med stor vulkansk og geologisk aktivitet som omkransar Stillehavet. Ei av forkastingslinjene mellom to tektoniske plater går under havet mellom Vanuatu og Ny-Caledonia.

Det var kraftige jordskjelv i området også i august. Også den gongen vart det sendt ut tsunamivarsel, men dette vart avblåse etter kort tid.

