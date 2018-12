Theresa May blir skulda for å villeie Parlamentet

utenriks

Etter nederlaget om offentleggjeringa av dei juridiske notata tysdag, heldt motgangen fram for May då ho møtte i Parlamentet til spørjetime onsdag.

Det var særleg spørsmålet om den irske grensa som opptok mange representantar, både brexit-motstandarar og -tilhengarar. Fleire varsla igjen at dei ikkje vil støtte utkastet til avtale når det blir kom opp til avstemming 11. desember.

Ein stor del av materialet som onsdag vart offentleggjort, handla om den såkalla reserveløysinga for irskegrensa. Den inneber at Storbritannia i praksis blir verande i ein tollunion med EU inntil vidare, viss partane ikkje blir einige om noko anna.

Det nord-irske unionistpartiet DUP, som støttar Mays regjering i Parlamentet, omtalte klausulane om Nord-Irland som «totalt uakseptable». Det pro-europeiske skotske nasjonalistpartiet SNP skulda på si side May for å ha skjult sanninga fram til no.

May sa ho forstod bekymringane. Utsegna hennar bles liv i spekulasjonane om at ho arbeider med eit kompromiss for å unngå eit stort nederlag i brexit-avstemminga neste veke.

– Eg meiner at avtalen vi har forhandla fram er ein god avtale. Eg lyttar framleis til kollegaene mine, og vurderer vegen vidare, sa statsministeren.

Kva May har moglegheit til å få til, er høgst uklart. May har uttalt at forhandlingane om skilsmisseavtalen ikkje vil bli opna igjen. Det same har leiarane i EU, som ønsker saka avgjord når brexit er eit faktum i mars.

