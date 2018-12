Uro og amerikansk nedgang sender asiatiske børsar ned

utenriks

I Tokyo fall Nikkei-indeksen 1,3 prosent etter opning onsdag, marginalt betre enn den breiare Topix-indeksen, som fall 1,4 prosent.

Då børsane i Hongkong og Kina opna eit par timar seinare, gjekk det nedover der òg. Hang Seng-indeksen i Hongkong fall 1,9 prosent, mens hovudindeksane i Shanghai og Shenzhen fall med høvesvis 1,4 og 1,7 prosent.

Den asiatiske kalddusjen kjem etter at dei viktigaste aksjeindeksane i New York fall med mellom 3 og 3,8 prosent tysdag. Nedturen er mellom anna driven av bekymring for svekt amerikansk vekst og lågare forventingar til sysselsetjingstala i USA.

I tillegg er det oppstått usikkerheit omkring den såkalla «våpenkvila» i handelskrigen mellom USA og Kina. I helga vart det sagt at dei to landa har vorte einige om å ikkje røre tollsatsane dei neste 90 dagane og nytte den tida til nye handelssamtalar. Nyheita førte til ein solid, men kortvarig opptur i marknadene måndag, men etter kvart har investorane byrja å lure på kor mykje som eigentleg ligg i handtrykket mellom presidentane Donald Trump og Xi Jinping.

Trump-tvitring

Trump tvitra rett nok at Kina hadde gått med på å redusere og fjerne importavgifter på amerikanske bilar. Tollen er i dag på 40 prosent. Kinesarane har ikkje stadfesta dette, og Trump sa ikkje noko nærare om når kuttet kjem, eller kor mykje avgiftene blir reduserte.

Tysdag kveld gjekk presidenten på nytt ut i favorittmediet sitt og skreiv at «enten blir det ein SKIKKELEG AVTALE med Kina eller ingen avtale i det heile – og då vil vi legge store avgifter på kinesiske produkt som blir sende til USA». Det spørst om den meldinga vil roe risikosky investorar, sjølv om Trump avsluttar med å seie at han trur det blir ein avtale – «enten no eller i framtida» – og legg til at kinesarane ikkje ønsker tollavgifter.

Onsdag kom den første kommentaren frå Kina etter at 90-dagerspausen vart kjent- Næringsdepartementet i landet vil «jobbe aktivt for å skunde på forhandlingar i løpet av dei 90 dagane i samsvar med ein tydelege timeplan og vegkart». Departementet hyllar dei «vellykka» samtalane mellom dei to presidentane og har stor tiltru til at ein avtale kjem på plass.

