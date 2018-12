Amerikanske militærfly kolliderte i lufta utanfor Japan

utenriks

Eit F/A-18 kampfly og ein versjon av Hercules som blir brukt til å tanke drivstoff i lufta, tok av frå ein base i Iwakuni sør i Japan og heldt på å øve då ulykka hende. Det var to personar om bord i kampflyet, mens tankflyet hadde ei besetning på fem.

Overfor ABC News stadfestar marineinfanteriet at ein person er redda etter ulykka, mens søket etter dei andre sakna framleis går føre seg. Det japanske forsvaret leier redningsarbeidet. Dei opplyser at tilstanden til personen som vart redda, er stabil. Ein talsmann for det japanske forsvaret seier ytterlegare éit besetningsmedlem er funnen, men kom ikkje med nokon opplysningar om tilstanden til vedkommande.

– Fly og skip frå USAs og Japans forsvar søkjer etter dei som framleis er sakna. Eg håper alle blir redda så snart som mogleg, seier talsmann Takeshi Iwaya.

Ein talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon stadfestar leiteaksjonen, men ville onsdag kveld ikkje bekrefte kor mange personar som er sakna.

– Det går føre seg ei gransking av omstenda rundt uhellet, heiter det i ei pressemelding frå Pentagon, som ikkje kjem med nærare opplysningar.

Ulykka skjedde ved totida natt til torsdag rundt 100 kilometer sør for Muroto på øya Shikoku sørvest i Japan. Shikoku er den minste av dei fire hovudøyene i det austasiatiske landet.

