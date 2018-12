Børsfallet held fram i Asia

utenriks

Uroa over den økonomiske utviklinga held fram, og onsdag kom det ingen nye signal frå Wall Street. Dei amerikanske børsane heldt stengt i samband med bisettinga av tidlegare president George Bush senior.

I Tokyo starta børsen med eit fall på 0,6 prosent på både Nikkei-indeksen og den breiare Topix-indeksen.

Hang Seng-indeksen, som fall betydeleg meir enn Tokyo onsdag, heldt fram i same leia, med ein nedtur på 1,8 prosent i den tidlege handelen torsdag. I Kina gjekk hovudindeksen i Shanghai ned 0,8 prosent, mens Shenzhen gjorde det marginalt betre med ein nedgang på 0,7 prosent.

Veka starta positivt etter nyheita om at USA og Kina i helga hadde vorte einige om ei «våpenkvile» i handelskrigen, men tysdag snudde det då Dow Jones-indeksen stupte 3,1 prosent, mens hovudindeksen på den teknologitunga Nasdaq-børsen fall heile 3,8 prosent.

I tillegg til bekymring for svekt vekst i USA, vart investorane raskt usikre på kva presidentane Donald Trump og Xi Jinping eigentleg hadde vorte einige om då dei møttest i Buenos Aires.

– Den faktiske mengda konkret framgang på dette møtet ser ut til å ha vore ganske avgrensa, heiter det i ei vurdering frå finansgiganten Goldman Sachs.

Trump bidrog til ny usikkerheit med utsegner på Twitter. I ei melding tysdag antyda han at forhandlingane med Kina kan gå føre seg lenger enn i 90 dagar, som partane har avtalt. Onsdag forsikra Kinas næringsdepartement at landet vil jobbe aktivt for å skunde på vidare forhandlingar med USA, men dette har altså førebels ikkje vore nok til å skape ro og fornya optimisme i marknaden.

(©NPK)