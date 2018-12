Fleire drepne i terroråtak i hamneby i Iran

utenriks

– Eksplosjonen var svært kraftig og knuste vindauga på mange bygningar i nærleiken, fortel guvernør Rahmdel Bameri i Chabahar.

Fleire kvinner og barn og andre tilfeldige forbipasserande skal ha vorte alvorleg såra. Ulike kjelder oppgir dødstal som varierer mellom to og fire.

Fleire angriparar prøvde å ta seg inn i politibygninga, ifølgje styresmaktene. Då dei vart stansa, utløyste dei bilbomba.

Kven som stod bak angrepet, er ikkje stadfesta. Nyheitsbyrået Tasnim legg skulda på den sunnimuslimske væpna gruppa Ansar al-Furqan.

Hamnebyen Chabahar ligg heilt søraust i Iran nær grensa mot Pakistan og er ei frihandelssone.

I september vart 25 menneske drepne under eit terroråtak mot ein militærparade i Ahvaz sør i Iran. Opprørsgruppa Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), som kjempar for sjølvstende for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran, tok på seg ansvaret for dette åtaket.

(©NPK)