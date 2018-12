Minst 16 drepne funne aust i Indonesia

utenriks

Angrepet blir omtalt som eitt av dei verste i regionen på fleire år, og så mange som 31 personar, stort sett anleggsarbeidarar, skal vere drepne. Separatistar i området har kjempa for lausriving frå Indonesia i over eit halvt hundreår.

– Dei siste opplysningane er at 16 personar er funne drepne, seier Binsan Panjaitan, ein lokal militærleiar, torsdag. Dei døde er ikkje identifiserte, og Panjaitan kom ikkje med nokon opplysningar om korleis dei er drepne. Forsvaret har tidlegare frigitt ei augevitnebeskriving som seier at dei drepne fekk strupen skore over eller vart skotne i det som verka som avrettingar.

Angrepet skal ha vorte utløyst etter at ein anleggsarbeidar tok bilde av ei gruppe væpna menn som markerte det dei reknar som sjølvstendedagen til regionen.

Papua erklærte seg uavhengig frå Nederland i 1961, men Indonesia tok kontroll over provinsen to år seinare og annekterte han i 1969. Ei separatistgruppe kjent som Free Papua Movement har sidan 1960-talet kjempa for sjølvstende for den stort sett melanesiske provinsen. Papua er den vestlege delen av øya Ny-Guinea og ligg lengst aust i Indonesia, drygt 3.000 kilometer frå hovudstaden Jakarta, på grensa til Papua Ny-Guinea. Øya er den nest største i verda og er ein del av dei melanesiske øyane vest i Stillehavet.

(©NPK)