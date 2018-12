Pakistan kastar ut hjelpeorganisasjonar

utenriks

Ein talsmann for paraplyorganisasjonen Pakistan Humanitarian Foundation, som representerer 15 av dei 18 organisasjonane, opplyser at dei årleg bidreg med drygt 1,1 milliard kroner i bistand til rundt 11 millionar menneske i Pakistan.

– Ingen av organisasjonane har fått noka forklaring på kvifor dei ikkje får registrere seg på nytt, seier Umair Hasan.

Pakistans menneskerettsminister Shireen Mazari skuldar organisasjonane for å spreie desinformasjon.

– Dei må dra. Dei må gjere det dei hevdar at dei er her for å gjere, noko desse 18 ikkje gjorde, tvitra han.

Dei fleste hjelpeorganisasjonane som no blir kasta ut er amerikanske, blant dei World Vision, Plan International og Catholic Relief Services. Dei andre blir drivne frå EU-land.

Pakistanske styresmakter har vore skeptiske til utanlandske hjelpeorganisasjonar sidan 2011, då amerikansk etterretning starta ein falsk vaksinasjonskampanje for å spore opp Osama bin Laden.

Den pakistanske legen som ved å utgi seg for å vere utanlandsk hjelpearbeidar, til slutt fastslo kvar al-Qaida-lederen skjulte seg, Shakeel Afridi, sit framleis fengsla i Pakistan.

Ein talsmann for den pakistanske regjeringshæren, general Asif Ghafoor, avviser at hjelpeorganisasjonane blir kasta ut som ei følgje av den amerikanske kommandooperasjonen der bin Laden vart drepen.

(©NPK)