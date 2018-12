Bloomberg: Trump har ny FN-ambassadør klar

utenriks

Dagens FN-ambassadør Nikki Haley gir seg ved årsskiftet etter to år i jobben. Ho kunngjorde avgangen sin i haust.

Nyheitstenesta Bloomberg har snakka med tre uavhengige kjelder som alle seier at Trump ønsker at Nauert overtek etter Haley. Nauert er i dag talsperson for USAs utanriksdepartement.

Til liks med alle andre amerikanske ambassadørar må òg FN-ambassadøren godkjennast av Senatet. Republikanarane styrkte fleirtalet i Senatet ved mellomvalet i haust og har 53 av 100 senatorar. I tillegg er visepresident Mike Pence leiar for Senatet i kraft av embetet sitt og kan avgjere dersom det er stemmelikskap.

(©NPK)