12,5 milliardar tyske mark framleis i omløp

Mark slutta å vere gyldig betalingsmiddel i Tyskland i det klokka slo midnatt på nyttårsaftan 2001. Til liks med resten av dei opphavlege eurolanda byrja Tyskland å bruke den nye europeiske valutaen i 2002.

Men det kan sjå ut til at det er ein del som har hatt tungt for å ta avskjed med valutaen som dreiv «det økonomiske underet» i etterkrigstida. Ifølgje den tyske sentralbanken er det framleis sedler og myntar verd 12,55 milliardar mark som ikkje er veksla inn, slik dei aller fleste kontantar vart då euroen kom i omløp.

Framleis får banken inn mellom 70 og 100 millionar mark i året. Og det dukkar framleis opp nye skattar – i dagbøker, skoesker og i hagar, kanskje til og med på kistebotnar og i madrassar.

Tyskland valde ein hard overgang til euroen, som vart innført over natta, utan noko periode der to valutaer vart brukt side om side. Samtidig er den tyske sentralbanken ein av få som ikkje har sett noko tidsavgrensing på kor lenge dei vil ta imot gamle mark og veksle dei i friske euro. Kursen er fast: 1,95583 mark per euro.

Så om det ligg att nokre setlar etter ein interrailtur i 1993 eller eit besøk på ein julemarknad ved tusenårsskiftet, er det ikkje for seint å få noko att for dei.

