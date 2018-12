Børsnedgang og svekt britisk pund etter brexit-nederlag

utenriks

Verdien på eit britisk pund fall 2,2 cent, frå 1,2751 dollar fredag kveld til 1,2527 dollar ved 17-tida norsk tid måndag ettermiddag, like etter Mays kunngjering. Nedgangen utgjer over 1,5 prosent. Verdien til pundet er no på det lågaste nivået sidan april 2017.

FTSE 100-indeksen på børsen i London fall 0,5 prosent.

May kunngjorde måndag å utsetje avstemminga i Underhuset. Ho skulle ha funne stad tysdag. May innrømde at brexit-avtalen til regjeringa ville ha gått på eit dundrande nederlag.

May sa ikkje noko om kor lenge avstemminga blir utsett.

(©NPK)