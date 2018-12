FN foreslår at Houthi-opprørarane forlèt Hodeida

utenriks

Forslaget kom på bordet under fredssamtalane som går føre seg i Rimbo i Sverige, som eit ledd i forhandlingane om ei våpenkvile i Jemen.

Houthi-opprørarane foreslo for to dagar sidan å gjere Hodeida til ei nøytral sone, men den saudistøtta eksilregjeringa svara då med å krevje full kontroll over byen.

FN foreslår no at begge partar forlèt hamnebyen, der over 70 prosent av all nødhjelp til det svoltramma landet kjem inn. I samsvar med forslaget skal byen deretter kontrollerast av ein felles komité under overvaking av FN, men det blir ikkje foreslege å utplassere ein FN-styrke der.

Ein talsmann for Jemens eksilregjering, Hadi Haig, opplyser at forslaget frå FN no er til vurdering og at eit svar kan ventast om kort tid.

Salim al-Moughaless, som er med i delegasjonen til Houthi-opprørarane i Sverige, seier at dei berre vil godta tilbaketrekking frå Hodeida som ledd i ei politisk løysing på konflikten.

Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen i mars 2015, i spissen for ein regional koalisjon som blir støtta av USA.

Minst 10.000 menneske er sidan drepne, store delar av infrastrukturen i landet er bomba i grus og 14 millionar menneske er ifølgje FN i fare for å svelte i hel.

