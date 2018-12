Kinesisk domstol innfører forbod mot import og sal av Apple-mobiltelefonar

utenriks

– Apple held fram å dra nytte av åndsverket vårt mens selskapet nektar å betale oss kompensasjon. Denne rettslege ordren er ytterlegare stadfesting på styrken i Qualcomms omfattande patentsamling, heiter det i ei utsegn frå California-baserte Qualcomm.

Forbodet gjeld berre eldre mobiltelefonar, frå iPhone 6S til iPhone X, og det gjeld ikkje iPhone-modellar som brukar iOS 12. Striden dreier seg om programvare på desse modellane som omfattar korleis ein endrar storleik på bilde, og handtering av appar på skjermen. To Qualcomm-patent ligg til grunn for denne teknologien, meiner selskapet, som no har fått medhald i ein domstol i Fuzhou i Kina.

Apple-aksjen fall over 1 prosent då Qualcomm måndag kunngjorde det mellombelse pålegget frå den kinesiske domstolen.

– Qualcomms forsøk på å forby produkta våre er endå eit desperat forsøk frå eit selskap som har ein ulovleg praksis som er under gransking av styresmakter verda rundt. Alle iPhone-modellar blir framleis tilgjengelege for kundane våre i Kina. Qualcomm viser til tre patent som dei aldri har trekt fram tidlegare, blant dei eitt som allereie har vorte ugyldiggjort. Vi skal nytte oss av alle juridiske moglegheiter i rettsapparatet, heiter det i ei utsegn frå Apple.

Når Apple viser til at modellane framleis blir tilgjengelege, heng det saman med at dei same modellane som blir forbodne, kan bruke iOS 12.

(©NPK)