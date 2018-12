Soldatar og politifolk drepne i Afghanistan

utenriks

Minst ti politifolk vart drepne og to vart tekne til fange då Taliban-opprørarar gjekk til angrep på ei vegsperring utanfor byen Farah ved midnatt natt til måndag, opplyser to medlemmer av provinsrådet. To andre politifolk vart såra i angrepet.

Minst fire soldatar i grensestyrken i landet vart drepne og to andre vart såra i eit Taliban-angrep i Gulran-distriktet i Herat-provinsen, nær grensa til Iran, opplyser ein medlem av provinsrådet.

I Faryab-provinsen, der Noreg hadde ansvaret for NATOs stabiliseringsstyrke frå 2005 til 2012, vart åtte politifolk drepne og seks såra i eit Taliban-angrep mot ei vegsperring i Almar-distriktet søndag kveld, opplyser medlemmer av provinsrådet.

