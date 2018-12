USA med utstrekt hand til britane viss landet forlèt EU utan brexit-avtale

utenriks

– Viss det blir ein hard brexit, er eg svært sikker på at USA og Storbritannia vil halde fram å ha eit spesielt tilhøve, sa Pompeo i eit intervju med den konservative radioverten Hugh Hewitt måndag.

– Det betyr heilt opplagt mykje for dei, men det betyr òg mykje for oss, sa Pompeo.

USAs president Donald Trump har ope vist støtte til Mays konservative motstandarar som ønsker ein hard brexit i staden for brexit-avtalen som Mays regjering har forhandla fram med EU.

May sa i Underhuset måndag at ho har vedteke å utsetje avstemminga over avtalen fordi motstanden har vorte for stor. Det kan auke sannsynet for at Storbritannia forlèt EU utan nokon avtale.

(©NPK)