utenriks

– Så langt har 174 parlamentsmedlemmer sagt offentleg at dei vil stemme for henne, mens 34 vil stemme for mistillit, skriv BBC.

May treng 158 stemmer for å overleve som partileiar.

Også Sky New og avisa The Telegraph melder at oppteljingar så langt tyder på at May vil overleve som partileiar etter mistillitsavstemminga i kveld.

No er det verd å merke seg at det er hemmeleg val, og det kan føre til at parlamentarikarar i prinsippet kan stemme annleis enn dei gir uttrykk for offentleg.

(©NPK)