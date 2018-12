FN pressar på for våpenkvile i Jemen

utenriks

Ei våpenkvile mellom jemenittiske styresmakter og Houthi-opprørarane blir sett på som heilt nødvendig for å kunne greie å få inn sårt trengd nødhjelp til landet. Jemen blir i dag omtalt som den største humanitære krisa i verda, der 14 millionar menneske står i fare for å døy av svolt.

Meklarane søkjer å få til ei nedtrapping av krigføringa særleg på to stader, i den opprørarkontrollerte hamnebyen Hodeida, som er eit nøkkelpunkt for innførsel av nødhjelp, og i Taiz, Jemens tredje største by der krigføringa har vore på sitt mest intense.

Onsdag kveld er FNs generalsekretær António Guterres venta til den svenske byen Rimbo, der forhandlingane går føre seg. Torsdag er siste dag i denne runden av forhandlingar, som starta torsdag i førre veke. Det er FNs spesialutsending Martin Griffiths som har forhandla på vegner av partane.

Både Jemens styresmakter, som er støtta av ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia, og Houthi-opprørarane, som blir støtta av Iran, har gjensidig skulda kvarandre for å blokkere forhandlingane.

Tysdag sa ein representant for den jemenittiske regjeringa at ei våpenkvile «verkar usannsynleg». Så langt har partane berre greidd å einast om ei utveksling av til saman 15.000 fangar.

