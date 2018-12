Filippinane forlenger unntakstilstand i sør

utenriks

Dei folkevalde i Filippinane utvida onsdag unntakstilstanden for å hindre at IS omgrupperer seg og skaper meir konflikt på øya.

Unntakstilstanden vart vedteken med eit klart fleirtal og skal gjelde fram til 31. desember 2019.

I fjor hjelpte amerikanske soldatar Filippinane med å nedkjempe IS i landet. President Rodrigo Duterte har tidlegare innført unntakstilstand i Marawi og deler av Mindanao-provinsen.

Tal frå juli viser at 400.000 menneske er tvinga på flukt av kampane mellom væpna islamistar og regjeringsstyrkar sør i landet.

(©NPK)