Leiaren i Riksdagen foreslår ny periode for Löfven

Forslaget om ei ny Löfven-regjering kjem til å bli lagt fram i nasjonalforsamlinga, og sjølve avstemminga vil finne stad fredag. Etter at Centerpartiet måndag erkjende at dei ikkje hadde komme til semje med Löfven om ei politisk plattform, vil forslaget sannsynlegvis ikkje få fleirtal.

Norlén legg dermed fram eit forslag til løysing som han veit ikkje vil gå gjennom.

– Det finst ein logikk i det, for leiaren i Riksdagen gjeld det å drive prosessen framover. Han har jo gitt oppdraget med å prøve å danne regjering til Löfven, og det har ikkje fungert. Logikken bak er at jo nærare ei fjerde og avgjerande avstemming ein kjem, jo meir alvorleg blir situasjonen, seier Tommy Möller, professor i statsvitskap ved Stockholms universitet, til nyheitsbyrået TT.

Lykkast det ikkje å danne regjering etter fire forsøk i Riksdagen, blir det nyval i Sverige.

Onsdag stemde Riksdagen òg over forslaget til statsbudsjett for neste år. Med knapt fleirtal stemde dei folkevalet for forslaget frå dei borgarlege partia Moderaterna og Kristdemokraterna og mot forslaget frå den sitjande regjeringa, under leiing av Löfven.

Fleirtalet vart sikra med stemmene til Sverigedemokraterna.

