Mann avretta i Texas for 25 år gammalt drap

Douglas og Lora White var ute og gjekk langs ei joggeløype ved ein høgskule i utkanten av Dallas då Braziel trua dei med ein pistol og kravde pengar. Paret hadde ikkje pengar på seg, men tilbaud seg å gi ranaren noko. Då dei byrja å gå tilbake til bilen sin, vart den ungen ranaren sint og trua dei ned på bakken.

– Doug bad til Gud om å tilgi han og Lora for syndene deira, fordi han skjønte at det var over. Det siste han sa var, «vêr så snill, Gud, ikkje la han skade Lora», sa etterforskingsleiar Michael Bradshaw.

Berre ti dagar etter at dei vart gift, vart Lora vitne til at ektemannen vart skoten i hovudet og hjartet. Bradshaw meiner Lora White òg ville vorte drepen om ikkje pistolen til ransmannen hadde låst seg.

Dødsranet tok sju år å oppklare og vart først løyst då Braziel vart arrestert for overgrep og DNA-et det matcha sporet hans frå drapssaka.

Braziel påstandar om at han var mentalt sjuk vart avvist av fleire ankeinstansar. Ein påstand om at han var psykisk utviklingshemma vart trekt tilbake. Tysdag var alle ankemoglegheiter oppbrukt, og 43 år gamle Braziel vart den 24. personen til å bli avretta i USA i år. Han fekk giftsprøyta i fengselet Huntsville i Texas, delstaten som i år har avretta fleire innsette enn heile resten av USA.

– Lora ønskte at folk skulle vite at ho har bede for Alvin Braziel og familien hans, sa Bradshaw, som framleis er i kontakt med henne.

