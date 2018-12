Michael Flynn ber om å sleppe fengsel

utenriks

Argumenta til Flynns advokatar er at han i heile karrieren har vigd all si tid til nasjonen og at han har innrømt at han har loge for FBI.

Ønsket til advokatane kjem ei veke etter at spesialetterforskar Robert Mueller anbefalte at Flynn ikkje skal bli dømt til soning fordi han har samarbeidd så godt i Russland-etterforskinga. Det er ikkje kjent kva Flynn har bidrege med.

Flynn erkjente seg i fjor skyldig i å ha loge til FBI om kontakten sin med Russland i vekene før Donald Trump vart innsett som president. I tråd med føderal praksis kunne Flynns straff bli på fengsel opp til seks månader.

Mueller leier granskinga av russisk innblanding og mogleg samarbeid med Donald Trumps valkampapparat før Trump vart vald til USAs president for drygt to år sidan.

Dom i saka mot Flynn fell 18. desember.

