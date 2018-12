Mistillitsforslag mot Theresa May

utenriks

Avstemminga vil bli halden mellom klokka 18 og 20 onsdag kveld, opplyser Graham Brady, som leier dei konservative sin såkalla 1922-komité i Underhuset. Komiteen omfattar storparten av representantane til partiet i den lovgivande forsamlinga.

Resultatet vil bli kunngjort seinare onsdag kveld.

Den utløysande årsaka til avstemminga er at minst 48 konservative parlamentarikarar har skrive brev der dei har uttrykt mistillit til May. Dei utgjer 15 prosent av parlamentsgruppa til partiet – noko som er grensa for når ei mistillitsavstemming blir utløyst.

Opprøret skal komme av stor misnøye internt i det konservative partiet med Mays handtering av forhandlingane om brexit.

Viss Theresa May taper avstemminga, vil det bli utløyst ein ny leiarkamp der ho ikkje får lov å stille.

Men skulle ho derimot vinne, er ho immun i eitt år, slik at ingen kan utfordre henne.

Arbeidsminister Amber Rudd skrivar på Twitter at May har den fulle støtta hennar.

«På dette kritiske tidspunktet må vi støtte og samarbeide med statsministeren for å levere på EU-utmeldinga og vår innanrikspolitiske agenda», skriv ho.