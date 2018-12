Volkswagen-kjøparar må melde seg innan nyttår

utenriks

Det er det tyske forbrukarrådet VZBV som etterlyser norske bilkjøparar som er rørt av dieselsaka, til eit gruppesøksmål mot Volkswagen. Fristen er sett til 31. desember, opplyser det norske Forbrukarrådet.

– Er du ein av bileigarane og ønsker å krevje kompensasjon av Volkswagen på grunn av dieselsaka, bør du klage innan nyttår. Vi har gjort det enklare for deg ved å omsetje skjemaet, slik at du veit kva du kan gjere, seier Pia Cecilie Haust, leiar for forbrukardialog.

Hausten 2015 innrømde Volkswagen (VW) at selskapet hadde installert programvare i 11 millionar dieselbilar som førte til at bilane viste kunstig låge utslepp ved testing. Sidan er millionar av bilar kalla tilbake, og VW har gått med på å betale milliardar i bøter og som kompensasjon til bilkjøparar.

Så langt har «dieselgate» kosta VW i alt 27 milliardar euro i bøter, juridiske utgifter og tilbakekjøp og tilbakekalling av køyretøy.

Sidan utklippsskandalen vart avsløra hos VW, har fleire andre bilprodusentar blitt etterforska.

(©NPK)