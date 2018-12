8.000 valautomatar øydelagde i brann i Kongo

utenriks

Innanriksminister Henri Mova Sakanyi seier brannen vart påsett av «fiendar av demokratiet», utan at han underbyggjer påstanden ytterlegare.

Dei nye valautomatane, som er produserte i Sør-Korea, har vore ein raud klut for opposisjonen i Kongo. Dei meiner den sitjande regjeringa kan bruke dei til å manipulere det planlagde valet seinare i månaden.

I tillegg til automatane, gjekk fleire valavlukke og køyretøy opp i røyk i brannen i lagera til valkommisjonen. Totalt er rundt 8.000 av 10.368 valautomatar som skulle brukast i Kongos hovudstad Kinshasa, øydelagde.

Over 40 millionar kongolesarar har røysterett under valet, som i to år har vorte utsett av president Joseph Kabila. Trass i øydeleggingane torsdag, forsikrar den kongolesiske leiaren til valkommisjonen Corneille Nangaa at valet vil bli avvikla som planlagt.

(©NPK)