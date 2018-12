FN-sjefen på plass ved Jemen-samtalane

utenriks

Ei våpenkvile mellom jemenittiske styresmakter og Houthi-opprørarar blir sett på som heilt nødvendig for å kunne få inn sårt trengd naudhjelp til landet. Jemen blir i dag omtalt som den største humanitære krisa i verda, der 14 millionar menneske står i fare for å døy av svolt.

Meklarane søkjer å få til ei nedtrapping av krigføringa på særleg to stader, i den opprørarkontrollerte hamnebyen Hodeida, som er eit nøkkelpunkt for innførsel av naudhjelp, og i Taiz, Jemens tredje største by der krigføringa har vore på sitt mest intense.

FN-sjefen med avtaleutkast

FNs generalsekretær António Guterres kom onsdag kveld til den svenske småbyen Rimbo, der forhandlingane går føre seg. Med seg har han eit utkast til ein avtale som han oppfordrar partane til å einast om.

Utkastet omfattar både eit politisk rammeverk for Jemen når krigen ein gong tek slutt, eit forslag om å gjenopne flyplassen i hovudstaden Sana og ikkje minst ei løysing på spørsmålet om Hodeida.

Ifølgje kjelder som er tett på forhandlingane, har partane vorte samde om å opne flyplassen i Sana på nytt, men berre for innanrikstrafikk. Kor partane står i dei andre stridsspørsmåla, er ikkje kjent.

Partane skal ifølgje Reuters' kjelder òg ha vorte einige om ta opp att olje- og gasseksporten i det krigsherja landet.

Siste dag

Torsdag er siste dag i denne runden av forhandlingar, som starta torsdag i førre veke. Det er FNs spesialutsending Martin Griffiths som har leidd samtalane.

Både Jemens styresmakter, som er støtta av ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia, og Houthi-opprørarane, som blir støtta av Iran, har likevel skulda kvarandre for å blokkere forhandlingane.

Tysdag sa ein representant for den jemenittiske regjeringa at ei våpenkvile vil «verke usannsynleg». Så langt har partane berre greidd å einast om ei utveksling av til saman 15.000 fangar.

