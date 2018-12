Sykehustilsett i Danmark kan ha smitta over 400 pasientar med tuberkulose

utenriks

Den danske avisa Nordjyske skriv at ein tilsett på sjukehuset i Ålborg vart stadfest smitta av sjukdommen førre veke.

– Då vi konstaterte at ein av våre tilsette hadde sjukdommen, bad vi overlegen på lungemedisinsk avdeling vurdere om andre kunne vere i fare for å ha vorte smitta, seier legefagleg direktør ved Ålborg universitetssjukehus Michael Braüner Schmidt til avisa.

Alle personar som har vore i nærleiken av den tilsette er kalla inn til ei undersøking. Sjukehuset ønsker ikkje si noko om kva for ei avdeling den tilsette arbeider på.

Sjukehuset strekar likevel under risikoen for at ein eller fleire personar er smitta er svært liten. Braüner Schmidt fortel likevel at sjukehuset ikkje kjem til å ta nokon sjansar i det heile, og at alle som har den minste risikoen for å ha vorte smitta skal gjennomføre undersøkinga, som omfattar ei blodprøve.

Pasientane det gjeld vil ta imot innkalling til undersøkinga i neste veke.

Tuberkulosebakterien vil treffe i lungene, men kan setje seg i alle organ, knoklar og lymfeknutar. Symptom på lungetuberkulose er langvarig hoste, som kan gi misfarga eller blodig spytt, feber, sveittetokter og vekttap.

(©NPK)