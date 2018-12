USA åtvarar Tyrkia mot å angripe milits i Syria

utenriks

– Slike handlingar kallar vi uakseptable, seier talsmann Sean Robertsen i Pentagon.

Utsegna frå USA kjem etter at Tyrkia onsdag kunngjorde at dei varsla nye angrep mot den USA-støtta kurdiske YPG-militsen for «å redde austsida av Eufrat». Tyrkia meiner militsen er ein terrororganisasjon.

Robertsen seier nye angrep er til «stor bekymring», sidan angrepa potensielt kan treffe amerikanske styrkar, som saman med opprørsalliansen SDF prøver å nedkjempe IS i området.

Erdogan forsikra likevel USA i utsegna si om at måla deira ikkje er dei amerikanske soldatane.

YPG-militsen seier i ei utsegn at angrep mot dei gir IS ein fordel.

