Vellykka test for Virgin Galactics «turistromskip»

Selskapet, som er eitt av milliardæren Richard Bransons mange prosjekt, har i årevis prøvd å få i gang korte turistturar ut av atmosfæren til jorda.

Space Ship Unity vart torsdag boren den første delen av turen under eit større fly, før det vart løyst ut og tende rakettmotoren. Det klatra deretter for eiga maskin opp til ei høgde på 82 kilometer.

Prøveturen skjedde over Mojaveørkenen i California i USA. Dei to testpilotane var vektlause i fleire minutt under turen, som var eit viktig skritt mot målet om å arrangere slike turar med betalande passasjerar.

