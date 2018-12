8.000 politifolk blir utplasserte i Paris i helga

utenriks

Talet på politifolk er det same som var utstasjonert i hovudstaden førre helg, opplyser politisjefen i byen, Michel Delpuech, til radiostasjonen RTL.

Den største skilnaden frå førre helg er at ein denne gongen vil setje inn meir politi for å ta vandalar. Førre helg gjekk folk amok i gatene rundt Champs-Élysées, øydela butikkfasadar, sette fyr på bilar og plyndra butikkar. Politiet arresterte over 1.000 personar i hovudstaden førre helg. 135 personar vart skadde, blant dei 17 politifolk.

– Førre helg klarte vi i det store og heile å handtere dei gule vestane, men vi var også vitne til innbrot og plyndring frå kriminelle. Målet vårt er å handtere dette betre, seier Delpuech.

Demonstrantar iført gule vestar har sidan midten av førre månad protestert mot den planlagde auken i bensin- og dieselavgiftene. Demonstrasjonane har sidan den gongen utvikla seg til å bli ei breiare rørsle mot regjeringa, og enkelte demonstrantar har teke til orde for at president Emmanuel Macron må gå av.

Frankrikes innanriksminister Christophe Castaner sa torsdag at styresmaktene ikkje kjem til å legge ned forbod mot demonstrasjonar denne helga. I staden oppfordra han folk til å la vere å delta i demonstrasjonar, og han bad dei som likevel vil demonstrere, om å gjere det på fredeleg vis.

(©NPK)