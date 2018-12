Abort tillate i Irland

utenriks

Lovforslaget vart vedteke torsdag, sju månader etter at ei folkerøysting i landet viste eit klart fleirtal for sjølvbestemt abort.

Frå januar vil det bli tillate for kvinner å ta abort opp inntil 12. svangerskapsveke, eller dersom det er ein risiko for liv og helse for den gravide kvinna.

– Ein historisk augneblink for kvinner. Takk for alle som støtta forslaget, seier statsminister Leo Varadkar.

Rundt 170.000 irske kvinner har måtta reise til nabolandet Storbritannia for å ta abort sidan 1980-talet. No er Malta det einaste landet i EU som forbyr abort.

66,4 prosent stemde ja i folkerøystinga i mai til å fjerne det omstridde grunnlovstillegget frå 1983 som gir eit ufødt barn like stor rett til liv som mora. I praksis førte tillegget til at abort er forbode.

(©NPK)