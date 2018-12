IS hevdar dei står bak Strasbourg- angrepet

utenriks

Chérif Chekatt var ein av IS' soldatar, heiter det i ei melding frå propagandakanalen til ekstremistgruppa Amaq. I meldinga står det vidare at han «utførte operasjonen som svar på oppfordringa om å angripe borgarar av land i koalisjonen» som kjempar mot IS i Syria og Irak.

Utsegna frå terrorgruppa kjem kort tid etter at politiet skaut og drap den mistenkte bak skytinga utanfor ei bustadblokk i Strasbourg. Fransk politi har identifisert mannen og stadfestar at det er Chekatt.

Tre personar vart drepne og éin er hjernedød etter skytinga på julemarknaden, som skjedde onsdag kveld. I tillegg vart tolv skadd i hendinga, som blir etterforska som terror.

Seks arrestert

Som følgje av angrepet har Frankrike hevd trusselnivået til det høgaste nivået, og 1.300 soldatar har vorte utplassert som ein del av landets antiterrorinnsats.

Fire personar – Chekatts mor, far og to brør – er sett i varetekt. I tillegg er ein femte person arrestert, får nyheitsbyrået DPA stadfesta.

Den eldre broren til mannen, 34 år gamle Sami, skal òg ha vorte arrestert, skriv Le Parisien. Han vart arrestert i Algerie, og avisa får opplyst av kjelder at han skal ha forlate Frankrike før Strasbourg-skytinga.

Dei to søstrene til 29-åringen har vore inne i avhøyr hos politiet, ifølgje avisa Le Figaro.

Julemarknaden blir igjen opna

Torsdag vart det kalla som utrygt å opphalde seg i sentrum av Strasbourg, og julemarknaden har vore stengt. Borgarmeister Roland Ries seier han er «veldig letta» over nyheita om at julemarknaden kan opnast igjen fredag.

Torsdag hadde politikarar i Strasbourg eit møte med politiet for å diskutere korleis dei kan sikre julemarknaden betre. Sikkerheita vil bli skjerpt, og talet på inngangar vil fredag bli redusert frå 19 til 15, skriv Le Figaro.

Skaut på open gate

Chekatt vart observert på ei gate i Strasbourg torsdag kveld. Rundt klokka 19.50 lokal tid prøvde politiet å arrestere han, men den terrormistenkte skaut tilbake. Chekatt rømde deretter i ein taxi, som slapp han av i Neudorf nær leilegheita hans. Han vart skoten og drepen av politiet like etterpå.

Taxisjåføren har i avhøyr stadfesta overfor politiet at 29-åringen var skadd då han sette seg i bilen.

Chekatt stod på ei liste over personar som kunne vere ein trussel mot sikkerheita til riket. Han hadde 27 domfellingar bak seg, den første då han var 13 år gammal, og har sona fengselsstraffer i Frankrike, Sveits og Tyskland.

