Trump ber igjen om forbod mot tranpersonar i militæret

utenriks

Trump- administrasjonen seier «det er ein for stor risiko for den militære effektiviteten og døyelegheita» å tillate transkjønna å tenestegjere i det amerikanske militæret.

President Donald Trump uttalte i slutten av november at han vil at USAs høgsterett skal avgjere forbodet han vil innføre. Før høgsterett tek avgjerda, ønsker han at den mellombels innfører forbod mot transkjønna.

Trump- administrasjonen argumenterer for at høgsterett ikkje vil ta ei avgjerd før om eitt år eller i 2020. Dei meiner det er for lang tid for militæret, dersom det skulle vise seg at domstolen meiner det burde vere eit forbod.

Det var under president Barack Obama det vart lov for alle personar – uavhengig av legning – å tenestegjere for det amerikanske militæret.

Det var i juli 2017 at Trump første gong kunngjorde at tranpersonar ikkje skulle få lov til å tenestegjere i militæret, og i august signerte han eit brev med instruksar til Pentagon. Etter planen skulle forbodet tre i kraft i mars i år, men tre føderale domstolar lykkast i å forseinke Trumps plan mykje.

Dei lågare rettsinstansane har avvist Trumps forbod etter å ha godteke innvendingane om at forbodet er sett ut frå diskriminering, ikkje militær effektivitet.

