Ny eksplosjon i Malmö

Politiet fekk melding om eksplosjonen ved 3-tida natt til måndag. Han fann stad ved eit trappehus i bydelen Rosengård. Vindauge er blåse ut, dører er skadd og bjelkelaget i bygningen har synlege skadar. Det er så langt ikkje meldt om personskadar.

– Vi set inn støtte i trappehuset for å sørgje for at ikkje noko skal kunne skje, seier Gustaf Sandell, leiar i redningstenesta, til Sydsvenskan.

Eksplosjonen fann stad berre timar etter ein detonasjon i bydelen Fosie, òg i eit trappehus. Førre veke vart ein 18-åring livstruande skadd i éin av to eksplosjonar som skaka Malmö. Mannen er sjølv mistenkt i saka.

