Søreide møter Pompeo og Bolton

utenriks

– God dialog med sentrale aktørar i Washington er viktig, seier Eriksen Søreide.

– Regelmessig kontakt på politisk nivå gir moglegheit til å utveksle synspunkt og analysar og til å diskutere aktuelle utanriks- og sikkerheitspolitiske spørsmål, seier ho.

Tysdag er utanriksministeren ein av hovudtalarane under FNs høgnivåmøte om menneskerettsforsvararar i New York.

– Noreg har hatt ei leiarrolle i FNs arbeid for å verne menneskerettsforsvararar heilt sidan FN-fråsegna om dette vart vedteke for 20 år sidan, seier Eriksen Søreide.

– Kvar dag gjer modige menneskerettsforkjemparar verda over ein viktig jobb for å bidra til fredelegare og meir inkluderande samfunn. Likevel ser vi at stadig fleire blir utsette for overgrep og drap. Dette er ein trend vi må snu, seier ho.

(©NPK)