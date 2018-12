Bortførte polske sjøfolk frigitt i Nigeria

utenriks

Polens utanriksdepartement opplyser i ei pressemelding tysdag at mannskapet på Pomerania Sky no er på ein trygg stad der dei ventar på å få reise heim til familiane sine etter to månader i fangenskap.

Den polske utanriksministeren Jacek Czaputowicz har ikkje sagt noko om omstenda rundt frigjevinga av sjøfolka.

I tillegg til dei åtte polakkane var det to personar frå Filippinane og éin frå Ukraina om bord då fartøyet, som segla under liberisk flagg og er eigd av eit tysk selskap, vart angripe knapt 100 kilometer frå kysten av Nigeria. Båten var på veg til Angola.

Ifølgje departementet er det femte gong polske statsborgarar er bortført frå fartøy i dette området dei sist fem åra.

(©NPK)