Norske styresmakter åtvarar nordmenn om å gå åleine på fjelltur i Marokko

utenriks

– Vi har lagt inn eit råd om ikkje å gå åleine på fottur, men bruke lokale guidar, seier kommunikasjonsrådgivaren til departementet Ane Haavardsdatter Lunde til TV 2.

Under avsnittet om sikkerheit i UDs reiseinformasjon for Marokko vart dette lagt til onsdag:

- Turistar som går åleine i fjellområde i Marokko kan bli utsette for kriminalitet. Det blir anbefalt at ein ikkje går ut på tur åleine, og at ein nyttar guidar med lokalkunnskap.

Utanriksdepartementet viser til marokkansk politi når det gjeld etterforskinga, og til marokkanske styresmakter når det gjeld beredskap og sikkerheit i landet.

– Det er marokkanske styresmakter som må uttale seg om sikkerheita, og dei som reiser må følgje med på råda deira i områda dei oppheld seg i, seier Haavardsdatter Lunde.

Så langt er tre menn arrestere og sikta i saka. Bakgrunnen og motivet for dobbeltdrapet er så langt ikkje kjent, men styresmaktene i Marokko har skjerpa sikkerheita i turistområde.

Både canadiske og amerikanske styresmakter ber innbyggjarane sine om å utvise stor aktsemd på reiser til Marokko.