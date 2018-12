Sør-Afrika med arrestordre på Grace Mugabe

utenriks

Modellen Gabriella Engels hevda i august i fjor at Grace Mugabe gjekk laus på henne med ei skøyteleidning på eit luksushotell utanfor Johannesburg, visstnok for at ho skulle liggje unna Mugabes to søner som òg budde på det same hotellet.

Engels gjekk til politiet og melde overfallet, og ho viste fram fleire kutt i hovudet som ho hevda at Zimbabwes dåverande førstedame hadde påført henne.

Mugabe slapp likevel å forklare seg i saka etter at sørafrikanske styresmakter gav henne diplomatisk immunitet.

Robert Mugabes dagar som president i Zimbabwe var over i november i fjor, og i juli i år oppheva ein domstol i Sør-Afrika den diplomatiske immuniteten til Grace Mugabe.

Onsdag vart det skrive ut arrestordre på 53-åringen, men det er førebels uklart om Sør-Afrika òg vil kreve henne utlevert.

(©NPK)