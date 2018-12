Søreide åtvara USA om risikoen ved å trekke styrkar ut av Syria

utenriks

Det kvite hus opplyste onsdag at USA har starta tilbaketrekkinga av styrkane sine frå landet. Årsaka til avgjerda om å avslutte bakkeoperasjonen mot IS er at ekstremistgruppa blir vurdert som nedkjempa i Syria.

– Vi har peika på det vi meiner er risikomomenta ved dette, og vi skal ha eit koalisjonsmøte – eit anti ISIL-møte her i Washington i byrjinga av februar. Eg antek at vi då veit meir om korleis amerikanarane ser for seg dette framover, seier Søreide til NRK.

Ho møtte den amerikanske kollegaen sin Mike Pompeo onsdag, og seier det framleis ikkje er klart korleis tilbaketrekkinga skal skje.

– Nøyaktig korleis dette kjem til å skje, er blant dei tinga Pompeo sa at dei no jobbar med. Mellom anna ønsker USA å ha eit nærvær framleis som dreier seg om antiterrorstyrkar, og mykje av diskusjonen vil mellom anna bli kor store dei skal vere, kor mange og eventuelt kor lenge dei skal vere til stades. Det vil òg vere avgjerande for den innsatsen USA framleis kan gjere på bakken, seier Søreide.

– Det var òg ei tydeleg melding frå Pompeo at dei verken forlèt Syria eller kampen mot ISIL, men at dei ønsker å gå over i ein ny fase, seier Søreide.

Utanriksministeren understrekar at det framleis er ein risiko for at IS igjen kan styrkje seg i tida framover.

– Sjølv om mykje av den territorielle kampen mot ISIL er vunnen, så er det framleis mange lommer med ISIL-krigarar og betydeleg motstand. Risikoen for at dei kan få eit sterkare fotfeste igjen, er absolutt til stades.

ISIL er ei anna nemning på IS.

(©NPK)