Svenske fly skal tanke med gammal frityrolje

utenriks

Det statlege selskapet Swedavia har kjøpt inn 542 tonn med biodrivstoff, som no er å finne i pumpene på flyplassane Arlanda, Landvetter, Bromma, Visby og Luleå.

Biodrivstoffet er produsert av brukt frityrolje og vil redusere CO2-utsleppet med rundt 80 prosent i tilhøve til vanleg flydrivstoff, ifølgje Swedavia.

– Fly må vere ein del av transporten i framtida, og dei må vere berekraftige. På kort sikt er biodrivstoff den løysinga som kan gjere mest nytte for klimaet og derfor er satsing på dette heilt nødvendig, seier konsernsjef Jonas Abrahamsson.

– Med skogen vår som råvare, har vi dessutan gode moglegheiter for innanlandsk produksjon av biodrivstoff i stor skala. Her finst det eit potensial for eit ny svensk industriell paradegrein, seier han.

(©NPK)