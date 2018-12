Sverige får ikkje ny regjering i år

utenriks

– Ei tredje avstemming bør ikkje gjennomførast før jul. Eg beklagar det, seier Riksdagens leiar Andreas Norlén.

Arbeidet med å danne ei ny regjering har stått i stampe sidan valet 9. september i haust. Norlén har likevel framleis trua på at partia kan komme fram til ei løysing, og forhandlingane vil ifølgje han halde fram i januar.

– Måndag 14. januar har eg innkalla til samtalar i Riksdagen. På ettermiddagen vil eg ha eit forslag til ein statsministerkandidat. Om alt går etter planen, kjem Riksdagen til å velje ein statsminister 16. januar, seier han.

Tommel opp frå partia

– Det er bra at Norlén har ein tydeleg plan framover og at prosessen held fram slik at Sverige kan få ei regjering på plass så raskt som mogleg. Eg kjem til å bruke tida til å gjere alt eg kan for at Sverige skal få ei handlekraftig regjering, seier leiar Stefan Löfven i Socialdemokraterna i ei fråsegn.

Leiar av Moderaterna Ulf Kristersson seier at han kjem til å gjere det han kan for å bli den som får lov til å danne regjering.

– Eg har notert meg Norléns avgjerd og vi kjem naturlegvis til å gjere det vi kan dei neste helgane for at ei borgarleg regjering skal kunne veljast i januar. Eg kjem til å gi ein rapport til talmannen 28. desember korleis det arbeidet går seg, seier Kristersson.

– Sverige treng ei regjering og det er klokt av Norlén å handtere den tredje avstemminga på ein gjennomtenkt og forsiktig måte, seier leiar Annie Lööf i Centerpartiet.

– Ta dykk saman

Etter at både Ulf Kristersson og Stefan Löfven vart nedstemte, har Riksdagens leiar to forsøk igjen på å få godkjent ein statsminister i Sveriges lovgivande forsamling.

Norlén har oppfordra alle dei politiske partia til å ta seg saman og har uttalt at han er overraska over at dei «ikkje har komme lenger».

– Eg ser helst at den neste røystinga skjer rundt ein kandidat som faktisk har moglegheit til å bli valt, slik at vi unngår den akutte dramatikken som vil oppstå ved ei fjerde røysting, sa han til pressa tidlegare denne veka.

(©NPK)