Forskar: Marokko-drapa verker terrorinspirerte, men ikkje planlagde

utenriks

– Ut frå opplysningane som hittil har komme fram i media, verkar drapa i Marokko meir inspirert av terror enn at det er eit godt gjennomtenkt, planlagt terrorangrep av ei velorganisert gruppe, seier seniorforskar Morten Bøås ved Norsk utanrikspolitisk institutt til VG.

Tre menn som blir mistenkte for drapa på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24), vart onsdag kveld etterlyste med bilde.

Sikkerheitspolitiet i Danmark, PET, sa i ei fråsegn seint onsdag kveld at dei har fått opplyst av marokkanske styresmakter at dobbeltdrapet kanskje kan relaterast til ekstremistgruppa IS.

Inspirert

Bøås seier til VG at drapa ser ut til å vere utført av ei gruppe som manglar den profesjonaliteten etablerte terrorgrupper har.

Mellom anna trekkjer han fram dramaturgien, at det ikkje vart lagt igjen melding på åstaden, at det ikkje skjedde ved ein tettstad, og at angrepet ikkje vart avslutta med martyrdød. Derfor meiner han det kan sjå ut som ei lita gruppe menn kan ha vorte inspirert av IS eller radikalisert gjennom nettet og bestemt seg for å gjennomføre ein lite planlagd aksjon.

Marokkanske styresmakter har førebels ikkje gått ut med namn på dei tre mennene som er etterlyste.

Så langt er ein mann arrestert for drapa på kvinnene. Ueland og Jespersen vart funne drepne med kuttskadar på halsen i Atlasfjellene i Marokko måndag morgon.

– Marokkanske styresmakter har opplyst at saka blir etterforska som terror, seier det danske sikkerheitspolitiet.

Avviser videoinnhald

Onsdag ettermiddag og kveld sirkulerte ein video på internett av det som skal vise drapet på ei av kvinnene. PET stadfestar at dei undersøkjer videoen. Det same gjer norske og marokkanske styresmakter.

Fleire medium, inkludert NTB, har sett den aktuelle videoen. Så langt er det ikkje avklart om han er ekte og om han er knytt til den aktuelle saka.

Ei politikjelde som står etterforskinga nær, seier til den delvis statlege eigde marokkanske nyheitskanalen 2M at videoen ikkje har noko med dobbeltdrapet å gjere. Dette er ikkje stadfesta eller avkrefta frå offisielt hald i Marokko, Noreg eller Danmark.

Same kjelde stadfestar overfor 2M at drapa blir etterforska som ei terrorhandling.

Funne av par

Ifølgje lokale medium campa dei mistenkte i nærleiken av kvinnene, men forlét området få timar før dei drepne vart funne.

Eit fransk kjærastepar seier til VG at det var dei som fann Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

– Kjærasten min og eg er på ferie og skulle på ein liten fjelltur. Vi starta klokka 9.15. Etter rundt éin timest gåtur frå Imlil, kom vi opp på eit platå. Vi såg eit telt og at det var ope. Og vi såg dei to jentene. Det var forferdeleg, seier den franske kvinna, som ønsker å vere anonym.

Ei kjelde tett på etterforskinga stadfestar overfor VG at det var dei to som fann kvinnene.

Fordømmer drapa

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen seier drapa på den norske og den danske kvinna kan vere politisk motiverte og dermed ei terrorhandling.

– Det fyller meg med sinne og avsky, og eg tek på det sterkaste avstand frå desse barbariske og bestialske handlingane, seier Løkke Rasmussen i ei fråsegn natt til torsdag.

– Dette viser at det stadig er mørke krefter som med vald vil kjempe mot oss og måten vi lever på. Det gjer meg sint, men òg endå meir innstilt på at vi aldri må gi opp og gi etter for dei, seier statsministeren, som òg uttrykkjer vidare medkjensle med familiane til kvinnene.

(©NPK)