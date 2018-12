Frankrike blir i Syria

utenriks

– Inntil vidare blir vi sjølvsagt verande i Syria, seier Frankrikes europaminister Nathalie Loiseau til CNews.

– Kampen mot terrorisme er ikkje over, legg ho til.

USAs president Donald Trump overraska sine allierte då han onsdag erklærte at IS er nedkjempa i Syria og at tida er inne for å hente soldatane heim. Samtidig opplyste forsvarskjelder til ei rekkje amerikanske medium at Trump skal trekkje alle 2.000 amerikanske soldatar ut av Syria.

Pentagon har ikkje stadfesta at ei full tilbaketrekking er i gang, men seier dei går inn i ein «ny fase» i kampen mot IS.

USA erklærte krig mot IS i Syria og Irak i 2014. Sidan har amerikanarane leidd ein brei militærallianse der Noreg, Frankrike og ei lang rekkje andre land deltek.

(©NPK)