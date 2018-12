Over 430.000 menneske drivne på flukt i Kamerun

utenriks

Ifølgje den humanitære organisasjonen Flyktninghjelpen har mange hundre tusen menneske forlate heimane sine og er på flukt internt i Kamerun på grunn av konfliktar i dei engelskspråklege regionane.

– Partane i konflikten må sørgje for at sivile blir verna og får trygg tilgang på livreddande hjelp, seier Flyktninghjelpens landsdirektør i Kamerun David Manan i ei pressemelding.

Flyktninghjelpen har drive bistandsarbeid i Kamerun sidan 2007, og opplyser at mange ikkje får tilgang til nødvendig hjelp, fordi det er for farleg for hjelpeorganisasjonar å jobbe i enkelte område og på grunn av mangel på pengar til nødhjelpsarbeidet.

Ifølgje organisasjonen manglar mange menneske husly og sanitærfasilitetar, reint vatn, mat og medisinsk hjelp.

– Fleire av dei menneska vi har hjelpt fortel oss at dei deler hjelpa eller gir ho til slektningar som ikkje har fått hjelp og desperat treng det. Mange gøymer seg i skogen utan nokon form for støtte, mens dei fryktar for liva sine, fortel Manan.

