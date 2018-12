PST: Kan ikkje seie med sikkerheit at IS står bak

utenriks

Bjørnland fortel at PST ikkje er i ein situasjon der dei kan seie med sikkerheit at IS står bak angrepet.

PST-sjefen, som er utnemnt til politidirektør frå 1. april, opplyser at Kripos har hovudansvar for det norske bidraget i etterforskingsarbeidet etter dobbeltdrapet i Marokko og hjelper marokkansk politi dersom dei ønsker det.

Bjørnland legg til at PST assisterer i arbeidet, men ønsker ikkje seie noko om kva PSTs bidrag er. Ho ønsker heller ikkje kommentere innhaldet i videoane, som vart lagt ut på internett i tilknyting til drapa.

Kripos samarbeider med dansk politi for å få videoen fjerna.

