Putin vil ha Russland inn blant dei fem største økonomiane i verda

utenriks

– Hovudtingen er at vi må komme oss inn i ein ny økonomisk liga. Det er ikkje noko i vegen for at vi kan ta femteplassen når det gjeld storleiken på økonomien. Og eg trur vi skal gjere det, seier Putin.

I 2017 låg Russland på tolvteplass i verda i storleik på bruttonasjonalprodukt (BNP), ifølgje Det internasjonale pengefondet (IMF).

Pressekonferansen er ein årleg tradisjon for presidenten. I år er rekordmange journalistar, omkring 1.700, til stades under seansen i Moskva. Pressekonferansen pleier vanlegvis å vare i atskillege timar og gir Putin moglegheit for å gjere greie for for politiske avgjerder og planane for neste år.

