Titusenvis stranda på London-flyplass – politiet jaktar på dronar

Politiet har sendt både snikskyttarar og helikopter for å jakte på dronane, men framleis er det ikkje vurdert som trygt å ta opp att trafikken.

Den siste meldinga går ut på at flyplassen iallfall ikkje opnar før klokka 4 torsdag ettermiddag.

– Vi er ekstremt skuffa over at passasjerar blir ramma, spesielt på denne tida av året. Rådet vårt er framleis at folk ikkje bør dra til flyplassen og at dei bør sjekke med flyselskapet, skriv flyplassen på Twitter torsdag.

Lang tid

Gatwick stengde først onsdag kveld, men ved 3.30-tida natt til torsdag vart den eine rullebanen opna igjen. Ein ny droneobservasjon førte derimot til at han vart stengd igjen berre eit kvarter seinare, og sidan har han vore stengt.

Seinast klokka 11 torsdag – 14 timar etter den første observasjonen – vart det på nytt sett ein drone i området.

Stenginga har ført til store problem i juletrafikken til og frå den britiske hovudstaden. Nokre fly har vorte sende til Heathrow vest for storbyen, mens andre har vorte nøydde til å lande i Manchester, Birmingham og andre byar. Enkelte fly har vorte omdirigert til Frankrike og Nederland.

Problema på Gatwick har òg påverka flytrafikken elles i Storbritannia og Europa. Norwegian er ein av dei største aktørane på Gatwick, og stenginga av flyplassen rammar òg norske passasjerar.

– Føler med passasjerane

Ein talsperson for Storbritannias statsminister Theresa May kallar droneflyginga for «uansvarleg og fullstendig uakseptabel».

– Vi føler alle med passasjerane som blir utsette for så mykje forstyrringar.

Det er vanlegvis døgndrift på storflyplassen sør for London, inkludert rundt 20 nattflygingar. Selskapet som driv flyplassen, beklagar overfor dei reisande, men seier sikkerheita må komme først. Ifølgje BBC skulle over 100.000 passasjerar fordelt på 760 fly ha drege inn og ut frå flyplassen torsdag.

Dei siste åra har det vore fleire meldingar om at dronar har vore nær ved å treffe rutefly.

